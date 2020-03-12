Как сейчас выглядит перенесший инсульт 5 лет назад актер Алексей Янин

Жена артиста Дарья Клюшникова находится рядом с ним

Актер Алексей Янин пять лет назад пережил инсульт и тяжелейшую кому. 14 марта артисту исполнится 37 лет. О том, как себя чувствует Алексей в Facebook рассказал его мама Ольга.

"В субботу 14 марта у Алексея день рождения. Моему сыну исполнится 37 лет. Пять из них мы боремся за возвращение Алеши к нормальной жизни", - написала она.

По словам Ольги, это были трудные годы. "Успехи и откаты, новые навыки и движения. И дома, и в различных реабилитационных центрах ежедневные занятия с утра до вечера", - поделилась мама артиста.

Ольга выразила благодарность всем неравнодушным к болезни Алексея. "Спасибо всем, кто помогает нам. Это даёт Лёше возможности купить хорошие лекарства, провести больше занятий, обеспечить его всем необходимым", - написала Янина.

К посту Ольга приложила фото сына, сделанные совсем недавно. На снимках актер выглядит заметно лучше. Судя по кадрам, жена Алексея Дарья Клюшникова находится рядом с ним.

Напомним, Алексей Янин стал известен благодаря сериалам "Сильнее судьбы", "Опережая выстрел", "Ветреная женщина", "Клуб", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Универ".

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