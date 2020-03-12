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Голуби в салоне помешали самолету взлететь (видео)

11:05
  • четверг
  • 12 марта 2020

Рейс задержали на полчаса

В Индии самолет авиакомпании GoAir не смог взлететь вовремя из-за проникших в салон самолета голубей.

Видео опубликовал индийский журналист Нирнай Капур в Twitter. На записи можно заметить, как несколько птиц летают туда-сюда по салону, а пассажиры снимают происходящее на телефоны.

Позже птиц удалось "уговорить покинуть" самолет через одну из дверей воздушного судна. В результате самолет вылетел в Джайпур с 30-минутным опозданием. Авиакомпания принесла пассажирам свои извинения. 

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