Голуби в салоне помешали самолету взлететь (видео)

Рейс задержали на полчаса

В Индии самолет авиакомпании GoAir не смог взлететь вовремя из-за проникших в салон самолета голубей.

Видео опубликовал индийский журналист Нирнай Капур в Twitter. На записи можно заметить, как несколько птиц летают туда-сюда по салону, а пассажиры снимают происходящее на телефоны.

Позже птиц удалось "уговорить покинуть" самолет через одну из дверей воздушного судна. В результате самолет вылетел в Джайпур с 30-минутным опозданием. Авиакомпания принесла пассажирам свои извинения.

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