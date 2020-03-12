Как мир отреагировал на объявление о пандемии коронавируса

Страны принимают самые жесткие меры

По всему миру принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса после того, как ВОЗ охарактеризовала вспышку заболевания как пандемию. В США запрещают въезд из стран шенгенской зоны. В Италии ограничивают торговлю - кроме товаров первой необходимости. Дополнительные меры защиты вводит и российский оперативный штаб. Завтра наша страна прекратит авиасообщение сразу с несколькими государствами.

Список стран, с которыми Россия закрывает авиасообщение, расширяется с 13 марта: Италия, Германия, Испания и Франция. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вводит дополнительные меры защиты. Исключения составляют вылеты из терминала F аэропорта "Шереметьево". В России - 28 случаев заражения. Последние 8 зафиксированы накануне: 6 в Москве и 2 в Подмосковье. Все инфицированные вернулись из Италии. В Липецкой области закрыты на карантин все учебные заведения. Пока это не касается детских садов.

"На помощь нам придут электронные формы дистанционные обучения, учителя будут давать задания, ученики смогут проконсультироваться в дистанционной форме, если какие-то возникнут вопросы, или уже после карантина получат консультационные занятия", - сказал начальник департамента образования Липецка Светлана Бедрова.

Во Владивосток из Китая вернулись еще шесть россиян. Первичное обследование не выявило признаков заражения. Наши вирусологи в борьбе с пандемией помогают коллегам по всему миру. 800 лабораторных тест-систем отправлены в страны СНГ, Азии и Евросоюза, который сегодня больше всего страдает от вируса. Рекордсмен по смертности - Италия. Страна на карантине. А теперь власти официально остановили и всю торговлю, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

"Внимание! Не надо бежать в супермаркеты скупать продукты. Да, мы закрыли магазины, бары, рестораны, но оставили возможность заказать товары на дом. Парикмахерские и салоны красоты тоже закрываются. Всё, что не связано с производством продовольствия, временно не работает. Однако бизнесу следует максимально внедрять удалённые сервисы, а также оплачивать вынужденный простой сотрудникам", - заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

Европейцы избегают объятий и рукопожатий. Правда, иногда всё ещё забываются - как премьер Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции, где рассказывал как раз об этом. Режим ЧС из-за коронавируса объявлен в Вашингтоне. А в Нью-Йорке закрыта для посещений штаб-квартира ООН. Дональд Трамп отменяет предвыборные поездки и закрывает границу для всех иностранцев, прибывающих из Европы, кроме граждан Великобритании.

"ЕС не предпринял тех же мер предосторожности, что и США: не закрыл авиасообщение с Китаем и другими странами. А у нас много путешественников из Европы. Я принял решение ввести жёсткие, но необходимые меры для защиты американцев и их благополучия. Мы приостанавливаем воздушное сообщение с ЕС на ближайшие 30 дней", - сказал президент США Дональд Трамп.

В Штатах остановлены игры Национальной баскетбольной лиги. В Канаде отменён чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде, под вопросом - предстоящая Олимпиада в Токио и футбольное Евро. Матчи в Италии, Франции и Испании уже либо отменяются, либо проходят без зрителей. Среди зараженных – политики и спортсмены. В Австралии остановлены съемки фильма с Томом Хэнксом.

"Привет, ребята. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, как при простуде, появились боли в теле. Риту охватил озноб, слегка лихорадило. Мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались положительными", - сообщил фанатам актер.

Истерия вокруг коронавируса в некоторых странах заставляет людей скупать продукты и даже строить убежища. Всемирная организация здравоохранения не поддерживает такие радикальные действия. Ежедневная профилактика и гигиена - все же лучшая защита.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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