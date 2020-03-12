Евро и доллар побили антирекорды 2016 года

Доллар поднялся выше 74, а евро — выше 84 рублей

Из-за сложной ситуации с коронавирусом цены на нефть вновь снижаются. Так рынок отреагировал на заявление Дональда Трампа о запрете на въезд в США иностранцев из всех европейских стран кроме Великобритании, передает "ТВ Центр".

Стоимость нефти на торгах в США упала более чем на 4,5%. Баррель марки Brent подешевел до 34 долларов. Спад и на американских фондовых рынках. Они закрылись падением индексов почти на пять процентов.

В минусе открылась и Московская биржа, впервые обновив минимум января прошлого года. Впервые за четыре года за доллар давали 74 рубля. Евро стоил почти на 10 рублей дороже.

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