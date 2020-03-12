Путин назвал Ходорковского жуликом

Компания ЮКОС была "замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах"

Как изменился российский бизнес за последние 10 лет? Почему пришло время переходить к научному и производственному предпринимательству? И какие условия готово создавать государство, чтобы сократить отток инвестиций за рубеж? На вопросы о российской экономике Владимир Путин ответил в новой серии интервью агентству ТАСС.

Бизнес, большой и малый, по мнению Владимира Путина, именно та связка, которая сегодня становится главный двигателем экономики страны. Задача государства - обеспечить условия его работы.

"Мы сейчас пытаемся делать то, что в странах с развитой рыночной экономикой имеет место быть, а именно: возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают как бы интересы крупных компаний. Вот мы сейчас что делаем? Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий, счёт идёт на триллионы уже. И реально это заработало", - заявил Путин.

Намного комфортнее стало работать в России и крупным компаниям, в том числе зарубежным. За последние 10 лет наша страна поднялась в рейтинге Doing Business со 123 на 28 место, а объем накопленных прямых инвестиций достиг 540 миллиардов долларов. Для сравнения, в начале 2000 годов он составлял всего миллиард. Залог успеха, считает Владимир Путин, в изменении структуры бизнеса: от торговли - к реальному производству, инновациям и экспорту высокотехнологичной продукции. На Западе Россию продолжают критиковать за уголовные дела в отношении ряда руководителей крупных компаний. Мол, такие дела отпугивают инвесторов. Президент подчеркивает: все должно быть по закону.

"Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Вот в этом же проблема. И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны. В том числе сотрудниками их службы безопасности. Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий", - объяснил Путин.

Шаг навстречу предпринимателям - так называемая регуляторная гильотина, реформа в рамках которой к 2021 году будут пересмотрены или отменены надзорные требования, ограничивающие рост бизнеса.

"Главное — не промахнуться. Очень опасное дело. Ведь что такое "регуляторная гильотина"? Это значит, ну допустим, в сфере той же торговли, особенно продуктами питания, ещё в каких-то сферах, которые касаются жизни людей, можно ведь всё так поотменять, что потом больницы будут работать днём и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. То же самое касается лекарственных препаратов и так далее. В вопросах безопасности, связанных с пожарной деятельностью.

Подводя итог, Владимир Путин отметил, бояться рыночных колебаний в экономике не стоит. В частности, отток капитала неизменно сменяется его возвращением. Главное, чтобы для инвесторов были понятны правила игры, и была обеспечена защита инвестиций. Продолжение разговора о бизнесе - в очередной серии интервью с президентом России, которая в свет 13 марта. Речь пойдет о руководителях корпораций и олигархах 90-х годов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"