На конкурс "Лидеры России. Политика" подали более 25 тысяч заявок

В нем могут принять участие россияне в возрасте от 21 года до 55 лет

Более 25 тысяч заявок подано на конкурс "Лидеры России. Политика". Он проводится в рамках флагманской платформы "Россия - страна возможностей", созданной по поручению президента, передает "ТВ Центр".

Регистрация продлится до 16 марта. В конкурсе могут принять участие россияне в возрасте от 21 года до 55 лет с высшим или средним специальным образованием - те, кто хочет добиться успеха в общественно-политической деятельности. Лучшие по результатам дистанционного отбора заявок получат приглашение на очный этап. А победители финала - это около 70 человек - смогут пройти обучение по программе Высшей школы госуправления.

"Я думаю, что это прекрасная возможность подготовить себя к политической карьере. Дальше все будет в руках самих участников, конечно, мы не можем им гарантировать ни попадания в Госдуму, ни любой другой политической карьеры. Это все определяется выборами, определяется способностями самого кандидата, самого участника", - объяснил организатор конкурса "Лидеры России. Политика" Валерий Комиссаров.

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