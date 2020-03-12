ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На конкурс "Лидеры России. Политика" подали более 25 тысяч заявок

11:50
  • четверг
  • 12 марта 2020

В нем могут принять участие россияне в возрасте от 21 года до 55 лет

Более 25 тысяч заявок подано на конкурс "Лидеры России. Политика". Он проводится в рамках флагманской платформы "Россия - страна возможностей", созданной по поручению президента, передает "ТВ Центр".

Регистрация продлится до 16 марта. В конкурсе могут принять участие россияне в возрасте от 21 года до 55 лет с высшим или средним специальным образованием - те, кто хочет добиться успеха в общественно-политической деятельности.  Лучшие по результатам дистанционного отбора заявок получат приглашение на очный этап. А победители финала - это около 70 человек - смогут пройти обучение по программе Высшей школы госуправления.

"Я думаю, что это прекрасная возможность подготовить себя к политической карьере.  Дальше все будет в руках самих участников, конечно, мы не можем им гарантировать ни попадания в Госдуму, ни любой другой политической карьеры. Это все определяется выборами, определяется способностями самого кандидата, самого участника", - объяснил организатор конкурса "Лидеры России. Политика" Валерий Комиссаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Конкурс "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.