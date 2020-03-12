Санкт-Петербургский институт мозга отмечает юбилей

Сотрудники института сделали множество важных открытий

Институт мозга человека в Санкт-Петербурге отмечает 30-летний юбилей. За это время ученые сделали множество важных открытий и создали несколько уникальных приборов, которые востребованы в разных областях медицины.

Электроды соединяют шлем с компьютером через специальный усилитель, который считывает мозговые импульсы. Импульсы анализируются компьютерной программой. На экран выводятся разноцветные кривые, похожие на ЭКГ. И вот уже ученый "читает" человека в шапочке, как открытую книгу.

Усилитель биопотенциалов головного мозга и, главное, его связь с компьютером - одно из последних достижений Института мозга человека. Прибор не только регистрирует, как информация извне обрабатывается в голове у человека, но и маркирует патологические отклонения этой обработки.

Институт мозга человека создавали в 1990м как ответ СССР на знаменитую "Декаду мозга" - старт ударных нейрофизиологических исследований, объявленных в США в последнее десятилетие двадцатого века. Западным коллегам оппонировал коллектив петербургских ученых во главе с Натальей Бехтеревой. Крупный нейрофизиолог, открывшая феномен "детектора лжи", внучка всемирно известного ученого-психиатра Владимира Бехтерева. Он еще до революции положил начало исследованию мозга человека в нашей стране.

Огромный авторитет и научное чутье Натальи Бехтеревой убедили госчиновников в самый разгар перестройки потратиться на позитронно-эмиссионный томограф. Он способен, например, "разглядеть" раковую опухоль в голове с помощью введенного в кровь пациента контрастного вещества. Сейчас такие томографы уже есть во многих крупных медицинских центрах и институтах страны. С их помощью ученые уже убедились: то, что мозг человека работает на несколько процентов, — это миф. Просто некоторые его клетки, которые казались "спящими", работают в другом режиме, Еще один миф — что клетки головного мозга, как и нервные, не восстанавливаются. На самом деле мозг способен к саморегенерации. Но это зависит от образа жизни его хозяина.

Все эти годы ученые собирают уникальнейшую коллекцию — отсканированные данные головного мозга сотен и тысяч людей, причем не только пациентов с отклонениями, но и абсолютно здоровых. Когда ученым требуются, что называется, свежие мысли, они объявляют набор добровольцев.

Ученые Института мозга не сомневаются: рано или поздно мировое научное сообщество подведет общую базу под всеми отрывочными знаниями о самом таинственном органе любого обитателя планеты Земля. Человечество уже не на пороге революционных открытий в области головного мозга, а уверенно стоит в прихожей.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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