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Мишустин: России хватит денег на выплату пособий и соцобязательств

11:35
  • четверг
  • 12 марта 2020

Бюджет страны выдержит условия сложной экономической ситуации

России хватит накопленных ресурсов, чтобы противостоять возникшим экономическим трудностям, связанных с падением рубля.

Бюджета хватит на выполнение социальных обязательств и пособий на много лет вперед, заверил премьер-министр России Михаил Мишустин. Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности.

Глава правительства заметил, что не Россия была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти – прим. ред.). Именно после этого рубль потерял в цене, передает РИА Новости. 

"Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса", - объяснил Мишустин.

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