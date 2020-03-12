Мишустин: России хватит денег на выплату пособий и соцобязательств

Бюджет страны выдержит условия сложной экономической ситуации

России хватит накопленных ресурсов, чтобы противостоять возникшим экономическим трудностям, связанных с падением рубля.

Бюджета хватит на выполнение социальных обязательств и пособий на много лет вперед, заверил премьер-министр России Михаил Мишустин. Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности.

Глава правительства заметил, что не Россия была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти – прим. ред.). Именно после этого рубль потерял в цене, передает РИА Новости.

"Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса", - объяснил Мишустин.

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