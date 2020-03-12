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Кремль не планирует отменять Парад Победы из-за коронавируса

11:37
  • четверг
  • 12 марта 2020

Подготовка продолжается

В Кремле пока не рассматривают возможность отмены Парада Победы из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, власти следят за ситуацией.

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"Подготовка продолжается", - заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что парад по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны отменен в Казахстане. Такое решение принял президент страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах. Инфицированы свыше 118000 человек, число жертв приближается к 4,5 тысячи. В России подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом.

Накануне ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. При этом в самом Китае, откуда и пришла инфекция, заболеваемость пошла на спад.

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