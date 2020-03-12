Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на детей

Деньги начнут выдавать с 1 июля

С 1 июля семьи с доходами меньше прожиточного минимума начнут получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Порядок оформления и получения выплат будет максимально простым и единым для всех жителей страны, заверил глава Минтруда России Антон Котяков.

Семьям нужно будет лишь подать заявлением в электронном виде через портал госуслуг. Никакие справки получать не надо, ведомства сами запросят и проверят данные о доходах семьи, сообщает РИА Новости.

Для тех, у кого нет личного кабинета на госуслугах, сохранится возможность подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

Начисление выплат будет производиться с 1 января 2020 года. Семья, в которой ребенок уже достиг к этому времени трехлетнего возраста, получит всю сумму сразу. Все остальные – с того месяца, когда у малыша был день рождения.

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