ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на детей

11:58
  • четверг
  • 12 марта 2020

Деньги начнут выдавать с 1 июля

С 1 июля семьи с доходами меньше прожиточного минимума начнут получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
Сертификат на маткапитал дадут при выписке из роддома

Порядок оформления и получения выплат будет максимально простым и единым для всех жителей страны, заверил глава Минтруда России Антон Котяков.

Семьям нужно будет лишь подать заявлением в электронном виде через портал госуслуг. Никакие справки получать не надо, ведомства сами запросят и проверят данные о доходах семьи, сообщает РИА Новости. 

Для тех, у кого нет личного кабинета на госуслугах, сохранится возможность подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. 

Начисление выплат будет производиться с 1 января 2020 года. Семья, в которой ребенок уже достиг к этому времени трехлетнего возраста, получит всю сумму сразу. Все остальные – с того месяца, когда у малыша был день рождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина с двумя детьми
Мужчина с двумя детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.