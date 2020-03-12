ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подмосковная ФНС заблокировала счета Стивена Сигала

12:25
  • четверг
  • 12 марта 2020

Актер пока никак не отреагировал

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет голливудского актера и гражданина России Стивена Сигала.

Звезда Голливуда вовремя не отчиталась о своих финансах в ФНС №22 Московской области (Одинцово), сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Банковский счет был заблокирован еще 29 февраля, но Сигал на это никак не отреагировал, пишет "Газета.Ru".

Стивен Сигал является гражданином России уже более трех лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 3 ноября 2016 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Стивен Сигал
Стивен Сигал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.