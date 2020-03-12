Подмосковная ФНС заблокировала счета Стивена Сигала

Актер пока никак не отреагировал

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет голливудского актера и гражданина России Стивена Сигала.

Звезда Голливуда вовремя не отчиталась о своих финансах в ФНС №22 Московской области (Одинцово), сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Банковский счет был заблокирован еще 29 февраля, но Сигал на это никак не отреагировал, пишет "Газета.Ru".

Стивен Сигал является гражданином России уже более трех лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 3 ноября 2016 года.

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