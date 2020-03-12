Кремль назвал условия для участия Путина в выборах 2024 года

На решение может повлиять ряд факторов

Владимир Путин не говорил о своем желании избираться на очередной президентский срок в 2024 году, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, впереди еще много времени, и "никто не ждет чего-то, а напряженно работает".

"Я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году, завершая свое выступление в Госдуме, Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим", - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что участие Владимира Путина в следующих выборах, если Конституционный суд даст на это положительное заключение, будет зависеть от ряда факторов. В частности, на решение может повлиять ситуация с коронавирусом и вызванные эпидемией серьезные последствия для мировой экономики, острые региональные конфликты и действия других стран.

Тем не менее, пресс-секретарь президента попросил не забегать вперед в вопросе "обнуления сроков" до решения Конституционного суда. Журналисты поинтересовались, почему Кремль не может применить решение КС от 1998 года, запретившее Борису Ельцину баллотироваться в третий раз. Песков заметил, что объяснить это должен суд.

Он отметил, что норма об ограничении количества сроков остается в Конституции. Инициатива Валентины Терешковой касается только действующего президента и носит разовый характер из-за принимаемых поправок и "в связи с ситуацией в мире".

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, особенно наша, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше. В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

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