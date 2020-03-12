Контактов не было: Песков высказался о переговорах с Трампом по нефти

Ранее американские СМИ утверждали обратное

Президент США Дональд Трамп не связывался с Кремлем в связи с ситуацией на нефтяном рынке.

"Нет, не было",- сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах.

В свою очередь Владимир Путин пока не планирует связываться с партнерами по ОПЕК+ (с руководством Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОАЭ – прим. ред.).

"В случае необходимости они будут осуществлены незамедлительно. Тем более для этого мы имеем очень тесные и конструктивные взаимоотношения с упомянутыми странами", - заверил спикер Кремля.

Ранее газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что Трамп имел контакты с российскими представителями на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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