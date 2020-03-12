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ФСБ показала подпольную оружейную мастерскую в Москве

12:51
  • четверг
  • 12 марта 2020

В ходе обысков правоохранители изъяли взрывчатку

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность нелегальных оружейников в Москве, а также в Московской, Тюменской и Челябинской областях.

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Преступников подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги.

В ходе обысков у оружейников изъяли 236 единиц огнестрельного оружия: 4 пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также 6 гранат, свыше 8 кг взрывчатых веществ (тротил, порох).

"Прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России, поступившем в ТВЦ.RU.

Ранее ФСБ раскрыла ячейку террористов в Твери.

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