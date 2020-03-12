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На дне Аральского моря посадят деревья

13:23
  • четверг
  • 12 марта 2020

Когда-то оно было одним из крупнейших озер в мире

ООН решила помочь Узбекистану решить экологическую проблему в районе Аральского моря.

Организация запустила в республике кампанию "Зеленое Аральское море", которая позволит собрать деньги для посадки 100 тысяч деревьев саксаула на высохшем дне моря.

Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана. Оно было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако после 60-х годов прошлого века из-за чрезмерного потребления воды в Амударье и Сырдарье море начало высыхать.

За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, а объем воды в море уменьшился в 15 раз, передает РИА Новости. 

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