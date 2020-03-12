Угрозу распространения коронавируса в России свели к минимуму

Михаил Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к мерам по борьбе с инфекцией

В условиях колебаний на финансовых рынках российские власти принимают все необходимые меры для стабилизации экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По оценкам международных организаций, только из-за распространения коронавируса мировая экономика может потерять полпроцента ВВП. У России есть достаточный запас прочности.

Непродуманные действия ряда стран-экспортеров нефти привели к серьезным колебаниям в мировой экономике. Премьер Михаил Мишустин напомнил: инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия. Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен на нефть и резком увеличении добычи. Москва предлагала продлить ограничения как минимум до второго квартала и даже на год. Но не была услышана.

Теперь правительство предпринимает все меры, чтобы сохранить финансовую стабильность в стране. Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Минфин объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Кроме того, уже накопленный запас прочности таков, что позволит избежать любых потрясений.

"Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас большой запас прочности. Золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов. Более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточные условия для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства", - сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Более того, экономика России продолжит развиваться. Вот и на сегодняшнем заседании в повестке дня значился вопрос об улучшении инвестиционного климата. Кроме того, подчеркнул Михаил Мишустин: низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности - в частности, развитие импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве, а также расширение возможностей экспорта высокотехнологичной продукции. Второй фактор, который сейчас влияет на мировую экономику - вспышка коронавируса. Накануне Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала её как пандемию. В России ситуация находится под контролем.

Наша страна одной из первых закрыла границу с Китаем и еще рядом стран, где активно распространялся коронавирус. С 13 марта будут временно ограничены авиаперелеты в Италию, Францию, Германию и Испанию. Отдельные рейсы сохранят лишь для возвращения россиян домой. Властям всех уровней рекомендовано сократить до минимума деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.

"Главное для нас - это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве. Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких. Особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни. Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы", - заявил Мишустин.

Правительство особо отмечает: главное сейчас - профилактика. Несмотря на острую ситуацию за пределами России, принимаемые меры позволили свести к минимуму распространение инфекции в стране.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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