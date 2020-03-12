На Украине радикалы напали на автора плана по восстановлению Донбасса

Неизвестные сорвали презентацию проекта

В Киеве националисты сорвали презентацию плана по восстановлению Донбасса и чуть не избили его автора - советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Он представил программу под названием "Национальная платформа примирения и единства". Она разработана в рамках инициатив президента Владимира Зеленского по улучшению ситуации на юго-востоке страны. Несколько десятков радикалов ворвались в зал и начали оскорблять и толкать Сивохо. После этого повалили его на пол и хотели избить. Всё это в прямом эфире транслировали украинские телеканалы. Чиновника успели вовремя увести из помещения. Презентацию остановили. И только спустя некоторое время на месте появилась полиция и стала задерживать зачинщиков.

За время конфликта в Донбассе погибли 3350 мирных жителей. Более 7 тысяч получили ранения. Такие цифры сегодня озвучила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Ранее ситуацию в регионе обсудили в Минске. Там собралась Контактная группа с участием представителей Киева, Луганской и Донецкой народных республик. Россию представлял заместитель руководителя президентской администрации Дмитрий Козак. Стороны договорились о разведении сил и открытии дополнительных пунктов пропуска на линии соприкосновения. Впервые обязательства закреплены в итоговом протоколе. Существенное продвижение - и в переговорах по обмену пленными. Появился шанс согласовать его условия к следующей встрече трёхсторонней группы.

"К сожалению, стороны обсуждали перечни лиц с различным статусом. Одни говорили об установленных лицах, другие говорили о лицах, которые готовы участвовать в обсуждении. Сегодня мы договорились, что в течение недели окончательно этот список будет верифицирован, подтверждено желание каждого лица, его статус. Я очень надеюсь, нам удастся до конца марта найти конкретные решения", - заявил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

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