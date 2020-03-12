Суд начал рассматривать по существу дело Шестуна

Свою вину экс-глава Серпуховского района не признал

Подольский суд рассматривает по существу уголовное дело бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки, а также в незаконном предпринимательстве. Экс-чиновник находится под стражей с июня 2018 года, вину пока не признал.

В Подольском суде для рассмотрения этого дела предоставили самый большой зал. Слишком много свидетелей, соответчиков и журналистов следят за ходом громкого дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Впрочем, сам подсудимый своей вины так и не признал.

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна задержали летом 2018 года. Прежде всего, его обвиняли в превышении должностных полномочий. Позже появилось новые обвинения - в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путём и незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, подсудимый владел сотнями земельных участков и объектами недвижимости, а также автомобилями премиум-класса. Вся собственность оценивается в 10 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше годового бюджета района, который возглавлял Шестун.

Прокурор утверждает, что Александр Шестун завладел многочисленным имуществом благодаря многоуровневой мошеннической схеме. Сначала муниципальную землю сдавали в аренду юридическому лицу. Через некоторое время там появлялась небольшая хозяйственная постройка. После того, как здание оформлялось в собственность, землю продавали по заниженной стоимости благодаря искусственно созданным основаниям. На фиктивных аукционах с подставными лицами земля уходила с молотка по бросовым ценам. А затем с успехом продавалась за большие деньги конечному покупателю. По словам прокурора, эту схему подтвердили многочисленные участники сделок, которые сотрудничали со следствием.

Шестун и соответчики, среди которых родственники экс-главы района Серпуховского района, продолжают настаивать, что жили всегда скромно. Представители обвиняемых утверждают, что стоимость изъятого имущество сильно завышена.

Илья Данильцев и Александр Козликин, "ТВ Центр".

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