Собянин: 5 детсадов и школ планируется построить в Некрасовке в ближайшие годы

Район продолжает активно развиваться

За последние годы в Некрасовке открыли 12 детских садов и школ, а в ближайшее время будут достроены еще пять образовательных учреждений. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения одного из детских садов, который откроется уже совсем скоро.

Глава города рассказал, что в своё время жилье в районе строилось очень быстро и произошло отставание по объектам социальной сферы, но сейчас городские власти сокращают этот разрыв. Помимо школ и детских садов в районе развивается и транспорт. Уже работает Некрасовская ветка метро, а до конца марта розовую ветку продлят в центр города. Мэр Москвы также сообщил о решении проблем с экологией.

"Экологическая проблема: близость бывших полигонов ТБО, которые сегодня находятся в рекультивации. Это и в соседней области, и наш старый полигон, который также проходит рекультивацию. И одна из главных проблем - это близость Люберецких очистных сооружений. Мы над ней работаем. Закрыли все открытые площадки, которые давали запахи и испарения. В этом году приступаем к полномасштабной реконструкции очистных сооружений с применением самых современных технологий", - сказал мэр Москвы.

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