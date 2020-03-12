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Дольщики долгостроя в Новых Черемушках дождались своих квартир

15:08
  • четверг
  • 12 марта 2020

Они ждали этого почти 20 лет

Выдача ключей дольщикам долгостроя в Новых Черёмушках может начаться уже в марте. Своих квартир некоторые из покупателей жилья ждали почти 20 лет, передает "ТВ Центр".

Три стометровые башни с пестрыми вставками на фасадах начали строить ещё в 2002 году. Жилье в них по ценам недвижимости бизнес-класса приобрели свыше 300 человек. Когда выяснилось, что строительство велось с нарушением норм безопасности, его заморозили, а застройщик СУ-155 признал себя банкротом.

Работы по завершению строительства и устранению всех нарушений взял на себя город. И вот годы спустя комплекс, наконец, готовится получить разрешение на ввод.

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