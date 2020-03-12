Подари жизнь: на лечение 3-летнего Мирона собрали почти 2 млн рублей

У ребенка - острый лимфобластный лейкоз

Почти 2 миллиона рублей удалось собрать всего за один день зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение трехлетнего Мирона Постарнакова. Накануне мы рассказали, что ему срочно нужна помощь.

У ребёнка - острый лимфобластный лейкоз. Позади несколько курсов сложной терапии. Теперь требуется пересадка костного мозга. Донор уже найден - родной брат Мирона. Но перед операцией необходимо пройти лечение ещё одним препаратом, стоимость которого почти полтора миллиона рублей.

Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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