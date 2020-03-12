Москвичам посоветовали не валяться в траве из-за опасности клещей

Проблемы грозят и тем, кто любит продираться сквозь заросли леса

В московских парках и лесных массивах раньше времени проснулись клещи.Они становятся активными, когда температура поднимается выше пяти градусов. И уже сейчас во время прогулок можно подцепить паразита, который питается кровью людей и домашних животных. Главное-соблюдать меры предосторожности: находясь в лесу, не валяться на траве, не продираться сквозь заросли, ведь именно там обитают опасные клещи.

"Клещ никогда не кусает сразу, ему нужно час-два, он ползает, выбирает, просто нужно прислушиваться к своим ощущениям и быть внимательным, потому что когда это существо ходит по коже, то это, в принципе, слышно", - сказал главный специалист ГПБУ "Мосприрода" Валентин Волков.

Обнаружив клеща под кожей, нужно вытащить его так, чтобы не раздавить, взять с собой и обратиться к врачу, поскольку эти животные могут переносить инфекции.

Вместе с клещами раньше времени просыпаются и змеи, которых раньше можно было увидеть не раньше апреля.

"Ужи - они не опасны, как все знают. Иногда, правда, путают со змеями ящерицу-веретеницу, она страдает от этого. В Москве есть гадюка, её не очень много, но она есть. Держаться просто от нее подальше, не приближаться , вот сама она никогда не нападает", - заявил Волков.

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