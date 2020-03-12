Заслуженная: Путин оценил вклад Пелагеи в отечественную культуру

Президент отметил талант певицы
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России 33-летней певице Пелагее.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Артистка удостоилась награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Кроме Пелагеи, государственные награды получили главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, актер театра и кино Игорь Золотовицкий, артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров и оперная певица Аида Гарифуллина.
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