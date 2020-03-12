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Путин запретил отмену региональных надбавок за классное руководство

14:47
  • четверг
  • 12 марта 2020

Главам регионов грозит ответственность за это нарушение

Зарплаты учителей - на постоянном контроле Министерства просвещения. Об этом руководитель ведомства Сергей Кравцов рассказал Владимиру Путину. Рабочая встреча прошла в Кремле.

Кравцов сообщил, что в 2019 году нацпроект "Образование" выполнен в полном объёме. Такие же результаты ожидаются в этом году. Министерство вплотную занимается организацией питания младших школьников. Все средства выделены, создана рабочая группа в правительстве. На особом контроле - вопрос обучения во вторую и третью смены. Строятся новые учебные заведения. На их лицензирование отводится всего месяц, чтобы ускорить начало процесса обучения. За классное руководство с 1 сентября предусмотрены очередные надбавки.

"Мы начали работу по Вашему январскому посланию. Хочу от имени классных руководителей поблагодарить Вас за поддержку, которая им будет оказана с 1 сентября. Это дополнительные пять тысяч к тем региональным и муниципальным выплатам, мы здесь будем чётко контролировать", - заявил Кравцов.

"Чтобы их не сняли", - сказал Путин.

"Да. Уже все документы готовы, и с 1 сентября начнутся федеральные выплаты", - продолжил Кравцов. Он согласился с президентом о необходимости предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета.

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