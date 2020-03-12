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Жителей Люберец избавят от неприятных запахов

15:06
  • четверг
  • 12 марта 2020

Модернизация местных очистных сооружений продолжается

В столичном районе Некрасовка на активную фазу вышла модернизация Люберецких очистных сооружений. Одного из крупнейших предприятий подобного рода в Европе. Сейчас строители возводят здание для механической очистка. Современные технологии позволят ещё лучше очищать воду. А жители соседних домов не будут ощущать неприятные запахи. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Егора Киселёва.

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