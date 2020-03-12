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Российские регионы одобрили поправки в Конституцию

13:56
  • четверг
  • 12 марта 2020

В субботу Совет Федерации утвердит решение региональных заксобраний

Заксобрания более двух третей российских регионов уже проголосовали за законопроект о поправках в Конституцию. Все поступившие в Совет Федерации отзывы положительные, сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, результаты голосования региональных парламентов будут утверждены на ближайшем заседании Совфеда. Оно намечено на 14 марта.

Совет Федерации накануне одобрил закон о поправках в Конституции. В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Предложенные поправки в Конституцию расширяют полномочия парламента, вводят ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривают не более двух президентских сроков. Действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. С таким предложением ранее выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это предложение сложной обстановкой в мире. "Обнуление" сроков действующего президента будет разовой акцией. Тем не менее, никаких решений об участии в выборах 2024 года Владимир Путин не принимал. 

 

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