В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

Врачи контролируют ситуацию

Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич. Врачи проверили более двух тысяч человек на COVID-19, под наблюдением остаются 392 человека. Среди них заболевших нет.

При этом Черногория находится в режиме готовности к возможному обнаружению коронавируса, передает "Интерфакс".

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 12 марта, в мире 126 128 заболевших коронавирусом. Умерли 4 692 человека, вылечились 68 258. В России подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом.

Видео: как мир отреагировал на объявление о пандемии коронавируса

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"