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Чемпионат Испании по футболу приостановили из-за коронавируса

15:11
  • четверг
  • 12 марта 2020

Уже скончались 56 человек

Чемпионат Испании по футболу приостановили на две недели из-за распространения китайского коронавируса.

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на национальную радиостанцию La Cadena. По истечении срока будет принято решение о продлении срока или отмене запрета.

Несколько предыдущих матчей прошли при пустых трибунах – власти распорядились проводить игру без зрителей из-за увеличения числа заболевших.  

По данным на 12 марта, в Испании более двух тысяч заболевших коронавирусом, 56 человек умерли.

Два дня назад чемпионат по футболу остановила Италия. Страна является лидером по числу заразившихся из всех европейских стран. По последним данным, в Италии от коронавируса умерли 827 человек, выявлено более 12 тысяч случаев заболевания. В стране закрыты магазины, рестораны, салоны красоты. Действуют строгие карантинные меры, в то числе запрет на передвижение населения без весомой причины.

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