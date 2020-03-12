"Красотка": фото Дарьи Мороз в свадебном платье попало в Сеть

Спина и плечи актрисы оголены

36-летняя актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram фото в свадебном платье. Однако ее поклонникам рано радоваться: звезда не выходит замуж, а просто делится кадром со съемок второго сезона сериала "Содержанки".

Мороз стоит в изящном платье перед трехстворчатым зеркалом. Ее спина и плечи оголены. Фасон "рыбка" (или "русалка") отлично подходит актрисе с ее стройной фигурой. Она пристально смотрит на свое отражение.

При этом взгляд Дарьи Мороз направлен не на платье, а на свое лицо. Видимо, по сценарию ее героиня в этот момент находится в глубоких раздумьях. "Финал совсем близко! Как считаете, чем закончится сезон? Кто убийца?!" - обратилась Мороз к поклонникам.

Фанаты принялись гадать, кто убил одного из героев сериала. Некоторые признались, что их интересует не столько поиск преступника, сколько отношения между героиней Дарьи Мороз и ее возлюбленным. Фолловеры сошлись во мнении, что белый цвет идеально сочетается со светлыми волосами и кожей актрисы.

- Вы прекрасны! - пишут в Сети.

- Я уже постриглась а-ля Даша Мороз.

- А мне просто нравится вот это платье с голой спиной.

- Дарья, вы красотка.

- Изысканная Дарья.

В 2018 году Дарья Мороз развелась с режиссером Константином Богомоловым, который сейчас живет в браке с телеведущей Ксенией Собчак. Мороз воспитывает девятилетнюю дочь. Состоит ли актриса в отношениях, неизвестно. Недавно она призналась, что после развода с Богомоловым обрела уверенность в себе. Она не только снялась во втором сезоне сериала "Содержанки", но и выступила в роли продюсера проекта.

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