"Красотка": фото Дарьи Мороз в свадебном платье попало в Сеть

Спина и плечи актрисы оголены
36-летняя актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram фото в свадебном платье. Однако ее поклонникам рано радоваться: звезда не выходит замуж, а просто делится кадром со съемок второго сезона сериала "Содержанки".
Мороз стоит в изящном платье перед трехстворчатым зеркалом. Ее спина и плечи оголены. Фасон "рыбка" (или "русалка") отлично подходит актрисе с ее стройной фигурой. Она пристально смотрит на свое отражение.
При этом взгляд Дарьи Мороз направлен не на платье, а на свое лицо. Видимо, по сценарию ее героиня в этот момент находится в глубоких раздумьях. "Финал совсем близко! Как считаете, чем закончится сезон? Кто убийца?!" - обратилась Мороз к поклонникам.
Фанаты принялись гадать, кто убил одного из героев сериала. Некоторые признались, что их интересует не столько поиск преступника, сколько отношения между героиней Дарьи Мороз и ее возлюбленным. Фолловеры сошлись во мнении, что белый цвет идеально сочетается со светлыми волосами и кожей актрисы.
- Вы прекрасны! - пишут в Сети.
- Я уже постриглась а-ля Даша Мороз.
- А мне просто нравится вот это платье с голой спиной.
- Дарья, вы красотка.
- Изысканная Дарья.
В 2018 году Дарья Мороз развелась с режиссером Константином Богомоловым, который сейчас живет в браке с телеведущей Ксенией Собчак. Мороз воспитывает девятилетнюю дочь. Состоит ли актриса в отношениях, неизвестно. Недавно она призналась, что после развода с Богомоловым обрела уверенность в себе. Она не только снялась во втором сезоне сериала "Содержанки", но и выступила в роли продюсера проекта.
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