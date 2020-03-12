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Миссию на Марс отложили из-за коронавируса

15:51
  • четверг
  • 12 марта 2020

Аппарат полетит в 2022 году

Запуск космического аппарата ExoMars-2020, который должен был исследовать Красную планету, пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. Миссия должна стартовать в 2022 году, передает РИА Новости.

Такое решение приняли Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА). Планировалось, что аппарат будет искать на Марсе воду и признаки жизни.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 100 странах.

Скончались более 4,6 тысячи человек, вылечились более 68 тысяч.

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