Миссию на Марс отложили из-за коронавируса

Аппарат полетит в 2022 году

Запуск космического аппарата ExoMars-2020, который должен был исследовать Красную планету, пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. Миссия должна стартовать в 2022 году, передает РИА Новости.

Такое решение приняли Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА). Планировалось, что аппарат будет искать на Марсе воду и признаки жизни.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 100 странах.

Скончались более 4,6 тысячи человек, вылечились более 68 тысяч.

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