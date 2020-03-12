Врачи рассказали о вкусной защите от вирусов

Лекарства могут быть приятными

Испанские врачи перечислили продукты, которые защищают от вирусов, препятствуют развитию заболеваний и поддерживают иммунную систему организма.

В первую очередь, это чеснок, он обладает антибактериальным, антивирусным и привогрибковым свойствами.

Затем следуют богатый витамином Е миндаль и черника, защищающая дыхательные пути. Не менее полезны для организма сладкий картофель, брокколи и куриный бульон.

Хорошими помощниками в борьбе с инфекциями могут стать специи, например, куркума и имбирь, передает kp.ru ("Комсомольская правда"). Из напитков для поддержания иммунитета стоит обратить внимание на кефир и зеленый чай.

Также не лишним будет ввести в свой рацион киви, гранат, болгарский перец, шпинат, грибы, цитрусовые и темный шоколад.

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