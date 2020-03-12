ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи рассказали о вкусной защите от вирусов

15:32
  • четверг
  • 12 марта 2020

Лекарства могут быть приятными

Испанские врачи перечислили продукты, которые защищают от вирусов, препятствуют развитию заболеваний и поддерживают иммунную систему организма.

В первую очередь, это чеснок, он обладает антибактериальным, антивирусным и привогрибковым свойствами.

Затем следуют богатый витамином Е миндаль и черника, защищающая дыхательные пути. Не менее полезны для организма сладкий картофель, брокколи и куриный бульон.

Хорошими помощниками в борьбе с инфекциями могут стать специи, например, куркума и имбирь, передает kp.ru ("Комсомольская правда"). Из напитков для поддержания иммунитета стоит обратить внимание на кефир и зеленый чай.

Также не лишним будет ввести в свой рацион киви, гранат, болгарский перец, шпинат, грибы, цитрусовые и темный шоколад.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка с десертом
Девушка с десертом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.