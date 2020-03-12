Меган Маркл рассказала о странностях королевской семьи

Родные Гарри не обнимаются друг с другом

Друг Меган Маркл на условиях анонимности рассказал, как герцогиня Сассекская относится к членам королевской семьи. Супруга принца Гарри якобы считает его родных странными и скованными людьми.

Недавно Маркл вернулась из Великобритании в Канаду. Она призналась в разговоре с друзьями, что поездка в Лондон подтвердила правильность их шага с принцем Гарри. Мол, хорошо, что они будут жить вдалеке от королевской семьи. "Между членами семьи нет тепла, а она хочет вырастить сына Арчи в обстановке, полной смеха, радости и объятий", - сообщил Daily Mail источник из окружения Маркл.

По его словам, бывшей актрисе не терпелось вернуться к сыну в Канаду. Она до сих пор не привыкла к странностям королевской семьи.

"Для нее по-прежнему странно, что никто из родственников не обнимается и что все так скованы, особенно Кейт. Она сказала, что Кейт и Уильям не одобряют их решение [отделиться от семьи], а единственный способ снять напряжение - это резко сократить количество контактов с родными. Кейт даже старалась не смотреть в ее сторону, и их взаимодействие сводилось к минимуму", - рассказал один из друзей Маркл.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и принц Уильям, а также их супруги холодно встретились на торжественной службе в Вестминстерском Аббатстве.

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Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. 31 марта супруги перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. 1 апреля им придется закрыть свой офис в Букингемском дворце.

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