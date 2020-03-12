Билеты в парк "Остров мечты" стали дешевле

Цена на некоторые категории билеты снизилась на 1000 рублей

Билеты в тематический парк "Остров мечты" стали дешевле, акция начнется с 12 марта и продлится до конца апреля.

Стоимость билета в будни для взрослых составит 1800 рублей (вместо 2900), а для детей 1600 (вместо 2600). В выходные взрослые смогут попасть в парк за 2300 (вместо 2900), а дети за 1600 рублей (вместо 2600).

Взрослые билеты категории Fast Pass, позволяющие проходить без очереди, можно купить за 4800 рублей (вместо 5400), детские – 4400 (вместо 5400).

Стоимость семейного билета снизилась до 5500 рублей с 7400 рублей (для двух взрослых и одного ребенка) и до 7400 рублей с 9900 рублей за двух взрослых и двух детей.

Снизилась цена и на льготные билеты: 1500 вместо 2200 рублей в будни и до 1900 рублей в выходные, говорится в релизе парка.

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