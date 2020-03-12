Вернувшегося из Франции депутата Госдумы принудительно отправили на карантин

Сергей Катасонов присутствовал на заседании с участием Владимира Путина

Депутата Госдумы Сергея Катасонова принудительно отправили на карантин из-за коронавируса. В ходе заседания нижней палаты парламента выяснилось, что в понедельник он вернулся из Франции. Катасонов нарушил предписание медиков о самоизоляции, несколько дней подряд ходил в Госдуму и даже присутствовал на заседании с участием Владимира Путина.

Правду о нарушении Катасоновым режима раскрыл лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал отвратительным поступок депутата и предположил, что тот мог заразить уже десятки людей в стенах Думы. Жириновский предложил в наказание лишить Катасонова мандата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил лидера ЛДПР за проявленную сознательность, но лишать мандата Катасонова отказался. Он поручил аннулировать пропуск депутата и поместить на карантин. Кроме того, будут изолированы все помощники Катасонова и другие парламентарии, сидевшие с ним рядом на заседаниях.

"Коллеги, с пониманием отнеситесь. Вот тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше и ниже - на карантин", - поручил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что депутаты должны показывать пример ответственного подхода. Володин напомнил о вице-спикере Петре Толстом, который накануне объявил о самоизоляции после возвращения из Франции.

Сам Сергей Катасонов согласился с необходимостью пройти карантин. По его оценкам, вместе с ним будут изолированы еще около 7-8 человек. При этом депутат уверен, что не подверг опасности Владимира Путина, поскольку "сидит достаточно далеко".

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