Выяснились подробности выступления Little Big на "Евровидении"

Музыканты планируют запустить танцевальный челлендж

Участники рейв-группы Little Big выйдут на сцену конкурса "Евровидение" в расширенном составе.

В Instagram-аккаунте радиостанции NRJ опубликовали отрывок из интервью с участниками Little Big. Артисты рассказали, что на песенном конкурсе они выступят не вчетвером, как обычно, а вшестером. Детали номера они раскрывать не стали.

Лидер коллектива Илья Прусикин пообещал, что зрители увидят на сцене зажигательные танцы. По его словам, танцевальные движения будут простыми, поэтому их смогут повторить все любители музыки.

Участники Little Big планируют запустить танцевальный челлендж, как было в свое время сделано с их хитом Skibidi. Отметим, что во время челленджа люди записывают ролики, повторяя определенные действия за автором популярного в Сети видео.

"Это рок-диско, метал-диско", - сказал Илья Прусикин о композиции, которую россияне впервые услышат 12 марта в эфире передачи "Вечерний Ургант". Премьера песни ожидалась в первые дни марта, однако ее перенести по неизвестным причинам. Как подчеркнул Прусикин, они создали трек до 9 марта, то есть уложились в сроки, оговоренные правилами конкурса.

Напомним, что в постоянный состав Little Big входят Илья Прусикин, Сергей Макаров, Софья Таюрская и Антон Лиссов.

"Евровидение" состоится 12-16 мая в Роттердаме.

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