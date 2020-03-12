Появились новые данные о зараженном коронавирусом Томе Хэнксе

Голливудской актер чувствует себя хорошо

Сын Тома Хэнкса Честер в своем Instagram рассказал о состоянии своих родителей – известного голливудского актера и его супруги Риты Уилсон. По словам Честера, они находятся в удовлетворительном состоянии и проходят все необходимые процедуры.

Как пишут "Дни.ру", у Тома Хэнкса и Риты Уилсон в настоящий момент нет выраженных симптомов инфекции, волноваться поклонникам не о чем.

Ранее стало известно, что у супругов ухудшилось самочувствие, они жаловались на слабость и боли в теле. Кроме того, у жены Хэнкса был озноб и поднялась температура.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Накануне ВОЗ признала распространение инфекции пандемией. По последним данным, из-за вируса скончались более 4,6 тысячи человек.

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