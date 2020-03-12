Путин и Эрдоган обсудили реализацию договоренностей по Идлибу

Лидеры договорились поддерживать регулярный диалог на различных уровнях

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в четверг обсудили по телефону вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Москве 5 марта. Президенты России и Турции отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации.

"Подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоялись в прошлый четверг. В ходе встречи, которая длилась порядка шести часов, сторонам удалось выработать единую позицию по сирийскому Идлибу.

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