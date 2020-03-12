Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду

Она обратилась к подписчикам

Модель и дизайнер Анна Заворотнюк призналась, что болезнь матери ежесекундно доставляет ей душевные страдания.

В последние дни дочь Заворотнюк стала чаще общаться с подписчиками в Instagram. Она делится с ними размышлениями о жизни и воспоминаниями о прошлом. По словам девушки, до недавних пор у нее не было сил и желания "выходить на связь с миром".

Однако сейчас она старается вылезти из своей "ракушки" и стать сильнее. С чем это связано, Анна не объяснила. Возможно, причина кроется в мамином состоянии, ведь на днях Анна сказала, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" идет на поправку.

Тем не менее Анна Заворотнюк по-прежнему находится в напряженном эмоциональном состоянии. "Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.].

Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире. "Пытаюсь найти точку опоры и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", - рассказала Анна Заворотнюк.

Подписчики поспешили поддержать Анну и выразили готовность регулярно читать ее посты.

- Милая девочка, ты просто умничка, все будет хорошо, верь, и мы верим в лучшее, - пишут в Сети.

- Цитата из "Няни": "Страдания формируют личность". Аня, делись ими с нами. Тебе будет полегче и нам полезно.

- Не бойся.

- Мы тоже очень переживаем.

- Анна, жду Ваши посты! Вы такое же произведение искусства, как Венера Боттичелли, только живая!

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком.

Старшую дочь и сына Заворотнюк родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас "прекрасная няня" замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В 2018 году у них родилась дочка.

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