Тысячи звонков поступают на горячую линию по коронавирусу в Москве

В Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек

Власти Москвы принимают все возможные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Началось строительство новой инфекционной больницы на 500 мест. Об этом заявил в четверг Сергей Собянин, посещая call-центр по проблемам борьбы с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Мэр заметил, что на горячую линию ежедневно поступает 5-6 тысяч звонков. Наибольшие усилия направлены на работу с группами риска - гражданами, которые приехали из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Глава города напомнил, что в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. По словам Сергея Собянина, при необходимости эти требования могут быть ужесточены.

"Самое главное для нас это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе и, как я сказал, основные усилия направлять именно на группу риска. В связи с этим я бы обратился к руководителям предприятий, к самим гражданам, к москвичам, чтобы максимально следовали тем предписаниям, которые мы выдаем, которые выдают врачи. Это очень важно. Только таким образом, только совместными нашими усилиями мы справимся с угрозой распространения инфекции. Надеюсь, что ситуация будет и дальше под контролем и в конечном итоге мы победим эту проблему", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"