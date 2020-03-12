ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи звонков поступают на горячую линию по коронавирусу в Москве

18:08
  • четверг
  • 12 марта 2020

В Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек

Власти Москвы принимают все возможные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Началось строительство новой инфекционной больницы на 500 мест. Об этом заявил в четверг Сергей Собянин, посещая call-центр по проблемам борьбы с коронавирусом, передает "ТВ Центр".
Угрозу распространения коронавируса в России свели к минимуму

Мэр заметил, что на горячую линию ежедневно поступает 5-6 тысяч звонков. Наибольшие усилия направлены на работу с группами риска - гражданами, которые приехали из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Глава города напомнил, что в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. По словам Сергея Собянина, при необходимости эти требования могут быть ужесточены.

"Самое главное для нас это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе и, как я сказал, основные усилия направлять именно на группу риска. В связи с этим я бы обратился к руководителям предприятий, к самим гражданам, к москвичам, чтобы максимально следовали тем предписаниям, которые мы выдаем, которые выдают врачи. Это очень важно. Только таким образом, только совместными нашими усилиями мы справимся с угрозой распространения инфекции. Надеюсь, что ситуация будет и дальше под контролем и в конечном итоге мы победим эту проблему", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Call-центр оперативного штаба Депздрава по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
Call-центр оперативного штаба Депздрава по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.