Собянин: в Некрасовке построят 5 новых детсадов и школ

Мэр обратил внимание на улучшение транспортной доступности Некрасовки и улучшение ее экологии

В столичной Некрасовке готовится к открытию новый детский сад. В этом районе возведение жилья намного опережало строительство инфраструктуры. И теперь приходится наверстывать. По планам в ближайшее время здесь появятся еще пять детских садов и школ. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, посещая районные новостройки.

Открытия нового детского сада в Некрасовке с нетерпением ждут сотни семей. Он построен, завершена отделка, расставлена новая удобная мебель. Детскими голосами эти аудитории наполнятся 1 сентября. 350 мальчиков и девочек от трех до семи лет будут здесь играть, гулять, заниматься творчеством и спортом. И готовиться к дальнейшей учебе, передает "ТВ Центр".

Сад станет частью образовательного комплекса при школе №2048. А пока по новому зданию устроили экскурсию для родителей. Жительница Некрасовки Елена Ермалович будет водить сюда дочку и сына. Таисия и Всеволод сразу оценили игрушки. Для их мамы главное, что сад - рядом с домом.

Дошкольное учреждение посетил Сергей Собянин. Мэру показали комнаты для отдыха, игр и занятий спортом. Все помещения светлые и просторные. Но здание при этом компактное. Общаясь с местными жителями, мэр подчеркнул, что активное строительство детских садов и школ в Некрасовке - часть масштабной программы развития района.

"Некрасовка продолжает застраиваться, развиваться. Конечно, здесь существуют такие системные большие проблемы. Первая - нехватка объектов соцкультбыта. Так как жилье в свое время достаточно быстро строилось, произошло отставание строительства школ, детских садов. Но мы наверстываем, за последние годы построено 12 детских садов и школ и в ближайшие годы еще шесть детских садов и школ построим", - отметил Собянин.

Еще одна проблема района - транспортная доступность. Мэр напомнил, что для ее решения был запущен первый участок Некрасовской линии метро. Второй участок практически готов, сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы. Он откроется для пассажиров буквально через несколько недель.

"Третья проблема – это экологическая проблема: близость бывших полигонов ТБО, которые сегодня находятся в рекультивации. Это и в соседней области, и наш старый полигон, который также проходит рекультивацию. И одна из главных проблем – это близость Люберецких очистных сооружений. Мы над ней работаем. Закрыли все открытые площадки, которые давали запахи и испарения. В этом году приступаем к полномасштабной реконструкции очистных сооружений с применением самых современных технологий", - сообщил Собянин.

Люберецкие очистные сооружения - самый крупный объект такого назначения в Европе. Их площадь больше 170 гектаров. Первый блок фильтрации воды здесь был возведен в 1963-м году и ему, конечно, необходима глубокая модернизация. Сейчас на объекте работают строители и инженеры. Реконструкция ведется круглосуточно.

Её цель - довести очистку сточных вод до нормативов рыбхоза. А также избавиться от неприятного запаха. Не забыли проектировщики и про энергоэффективность. Планируемая экономия электроэнергии обновлённых Люберецких очистных в год будет 13 с половиной миллионов киловатт.

Сергей Собянин также рассказал, что на центральной площади Некрасовки строятся многофункциональный центр и дворец спорта. Активно благоустраивают дворы новостроек. В плане на этот год - 27 дворовых территорий в рамках программы "Мой район". Все проекты согласованы с местными жителями.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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