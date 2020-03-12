Российский актер получил ножевое ранение в ногу

Он сам вызвал скорую помощь

Актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение у себя дома. Он готовил еду на кухне и выронил нож, который вонзился ему в ногу.

Как передает РЕН ТВ, врачи оказали Самойлову необходимую помощь. Его жизнь находится вне опасности.

Telegram-канал "112" сообщает, что актер сам вызвал скорую помощь. Врачи остановили кровь, которая шла из глубокой раны на ноге.

Алексей Самойлов родился в 1945 году. Его отцом был актер Евгений Самойлов, который известен по фильмам "Они сражались за Родину", "Сердца четырех", "В шесть часов вечера после войны". Старшая сестра Алексея Евгеньевича - Татьяна Самойлова, которая прославилась после съемок в картине "Летят журавли".

Алексей Самойлов сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Былое и думы", "Царь Федор Иоанович", "Отмена всех ограничений".

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