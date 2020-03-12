"Хочется освободить паспорт": Лолита намекнула на скорую свадьбу

Ей не терпится оформить развод с фитнес-тренером

Певица Лолита Милявская попросила своего адвоката Сергея Жорина поставить точку в ее бракоразводном процессе с пятым мужем Дмитрием Ивановым.

В пятницу, 13 марта, в суде состоится очередное заседание по делу о разводе Милявской и Иванова. "СтарХит" опубликовал видеообращение Лолиты к своему адвокату, из которого следует, что артистка намерена покончить с затянувшимся процессом.

"Мы с вами все, что можно, доказали - что брак вполне фиктивен, что у нас есть еще пару дел, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла далее затягивать сие ввиду моей личной жизни, уважения к человеку, который находится рядом со мной. Побыстрее хочется освободить паспорт - это раз", - заявила певица.

Она назвала и вторую причину, по которой ей не терпится оформить развод. По ее мнению, Дмитрий Иванов получил "медийную площадку для заработка" благодаря судебному процессу. "Чем быстрее будет стоять штампик, тем меньше будет походов и заработков на мне. Каждый должен жить своим трудом", - сказала артистка.

По данным издания, сейчас Лолита встречается с неким бизнесменом. По слухам, этим летом они отдыхали вместе в Израиле. "Отношения Лолиты с новым возлюбленным настолько серьезны, что звезда вновь собирается замуж", - пишет "СтарХит". И действительно, в словах певицы о паспорте улавливается намек на скорую свадьбу.

Напомним, Лолита Милявская прожила с тренером по игре в сквош и фитнесу девять лет. Певица старше Иванова на 12 лет. После расставания она стала называть экс-возлюбленного "альфонсом" и "кровососом".

До встречи с Лолитой фитнес-тренер из Белоруссии семь месяцев состоял в браке с ныне покойной москвичкой Ольгой, которая была старше его на 20 лет. Благодаря женитьбе Иванов получил российское гражданство.

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