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Стало известно о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

19:23
  • четверг
  • 12 марта 2020

Чемпионат проведут в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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Как передает спортивная газета LʼEquipe, официально о переносе Евро-2020 будет объявлено 17 марта. В этот день состоится экстренное заседание УЕФА. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. В нем примут участие представители 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. 

Ожидается, что 17 марта также объявят о переносе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов. 

Матчи Евро-2020 должны были пройти в июне и июле в 12 странах. Одну из игр планировалось провести в Петербурге. 

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании по футболу приостановили на две недели из-за коронавируса. 

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