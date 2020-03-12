Массовые мероприятия отменяют по всему миру из-за коронавируса

Число заразившихся растет

Россия с 13 марта временно закрывает свою границу для граждан Италии, которая остаётся главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. За последние сутки в нашей стране выявлены ещё 6 случаев заражения COVID-19. Всего же в мире уже почти 120 тысяч заболевших.

Пандемия, объявленная ВОЗ только накануне, уже повлияла на жизнь людей во всём мире. Отменяют или переносят на неопределённый срок съезды партий, международные конференции и спортивные соревнования. Церемония зажжения олимпийского огня прошла без зрителей. Да и сами летние игры в Токио теперь под вопросом.

Подробнее – в репортаже Елены Макаровой

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