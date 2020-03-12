Как в Москве работает горячая линия по коронавирусу

Ежедневно туда обращаются 5-6 тысяч человек

Власти Москвы принимают все возможные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В городе началось строительство новой инфекционной больницы на 500 мест. Введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. При необходимости требования могут быть ужесточены. Об этом заявил в четверг Сергей Собянин, посещая колл-центр по проблемам борьбы с коронавирусом.

Это тот случай, когда в колл-центр обращаются те, чьи родственники еще в отпуске. На карантин придётся отправиться всем приезжающим из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Испании, Франции и Германии. О своём прибытии они должны сразу сообщить на горячую линию. Звонки поступают со всего мира – в том числе от иностранцев, планирующих визит в Россию. Нередко операторам приходится развенчивать мифы, передает "ТВ Центр".

Они помогают ориентироваться в море противоречивых слухов и информации из интернета. Более 400 операторов - сотрудники центров госуслуг "Мои документы" - работают посменно. С 8 утра до 9 вечера ежедневно отвечают на тысячи звонков.

Больничные листы оформляются дистанционно, в режиме онлайн. Для этого в колл-центре дежурят медицинские работники, которые при необходимости тоже ответят на все вопросы. Москвичам больничные курьер доставит прямо на дом, жители Московской области смогут забрать их в ближайшем МФЦ. На карантин отправились уже более четырёх тысяч человек, побывавших в странах из группы риска. Пока такой порядок действует до 1 апреля.

В самом колл-центре соблюдают все меры, чтобы не допустить распространение вирусов. В зале установлены диспенсеры с антисептиками, также они есть на каждом столе. Сами столы регулярно проходят санитарную обработку. Всем операторам ежедневно измеряют температуру тела.

Колл-центр Департамента здравоохранения был развёрнут 4 марта – в спортзале школы номер 1409 на Ходынском бульваре. В четверг работу операторов оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин напомнил, что в Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. В больницы и поликлиники закуплено дополнительное медицинское оборудование. В технополисе "Москва" организовали производство медицинских масок. В ближайшее время в Новой Москве построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы. В столице усилен режим дезинфекции.

"Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий. Будем смотреть дальше, при необходимости будем ужесточать эти требования. Самое главное для нас сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе, основные усилия направлены на группу риска", - сообщил мэр.

Сергей Собянин отметил: принятые меры безопасности себя оправдывают - ситуация под контролем. Пока диагноз "коронавирус" в Москве подтвердился у 15 пациентов. Один уже выздоровел. Все, кто контактировал с заболевшими, также отправятся на двухнедельный карантин.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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