Итальянцам временно запретили въезжать в Россию

Ограничения действуют с пятницы

В России принято решение о временной приостановке пропуска через границу граждан Италии из-за с распространения коронавируса. Ограничение начнет действовать с 00:00 13 марта, пишут "Известия".

Ранее Италия обратилась к Китаю за помощью в борьбе с коронавирусом. Власти Поднебесной уже объявили о спаде эпидемии COVID-19. Тогда как Апеннины по-прежнему лидируют по скорости распространения заболевания. И это несмотря на серьезные меры, которые принимают власти страны.

Пандемия, объявленная ВОЗ только накануне, уже повлияла на жизнь людей во всем мире. Отменяют или переносят на неопределенный срок съезды партий, международные конференции и спортивные соревнование. Церемония зажжения олимпийского огня в четверг прошла без зрителей. Да и сами летние игры в Токио теперь под вопросом. А в США на месяц закрыт доступ для всех европейцев, кроме подданных Великобритании.

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