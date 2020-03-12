Депздрав: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с инфекцией

Мужчина, скончавшийся в медицинском центре в Коммунарке, умер не от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"По факту сообщений в СМИ департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты - отрицательные", - указали в пресс-службе.

Отмечается, что 75-летний пациент поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой медицинской помощи с явлениями дыхательной недостаточности.

"Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу. Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита. В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные", - говорится в материале.

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