Шесть новых случаев коронавируса зафиксировали в России

Четверо из них в Москве

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Четверо заразившихся находятся в Москве, один - в Калининграде, еще один - в Краснодарском крае.

Люди, которые контактировали с заболевшими, оказались под медицинским наблюдением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 34.

По последним данным, 125 тысяч человек по всему миру заболели Covid-19. 4625 человек скончались, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.

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