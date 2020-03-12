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Шесть новых случаев коронавируса зафиксировали в России

19:34
  • четверг
  • 12 марта 2020

Четверо из них в Москве

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. 
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Четверо заразившихся находятся в Москве, один - в Калининграде, еще один - в Краснодарском крае. 

Люди, которые контактировали с заболевшими, оказались под медицинским наблюдением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.  

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 34.

По последним данным, 125 тысяч человек по всему миру заболели Covid-19. 4625 человек скончались, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели. 

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