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Россиян спросили о поправках в Конституцию

22:33
  • четверг
  • 12 марта 2020

Подавляющее большинство граждан знают о предстоящем голосовании

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 64 процента россиян готовы проголосовать за предложенные изменения в Конституцию. За последние пять дней эта доля респондентов увеличилась на 22 пункта, передает "ТВ Центр".

Согласно опросу, подавляющее большинство граждан - 87 процентов - знают о предстоящем голосовании. Около 70 процентов планируют участвовать в опросе, а каждый пятый еще не принял окончательного решения, говорится в материалах ВЦИОМ.

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