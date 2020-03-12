На Украине сорвали презентацию плана примирения с Донбассом

Кому это понадобилось?

В четверг в Киеве националисты напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который должен был провести презентацию национальной платформы примирения с Донбассом. После инцидента в полицию доставлены 15 нарушителей. И хотя в потасовке они использовали только кулаки, у них с собой имелось боевое оружие. Само мероприятие в итоге оказалось сорвано, чего радикалы и добивались. Теперь они требуют заблокировать дороги в народные республики Донбасса, перекрыть им подачу воды и электроэнергии.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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